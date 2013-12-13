Процессы и аппараты химических технологии

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Все что необходимо сделать находиться в приложенном файле. Кто в состоянии сделать пишите в личку или проект ваши цены. Оплата по сбр. Срок сдачи 25е декабря. Дополнительные материалы по работе будут позже.

11 лет назад
MarioBrand
Максим 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров