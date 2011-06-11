Проверить курсовую

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки120 просмотров
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Нужно проверить курсовую работу по экономике, при необходимости исправить ошибки в расчётах, оформлении и так далее.

Нужно, чтобы во вторник уже было всё готово, крайний срок - среда.

13 лет назад
pahom-ka
Антон 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mreven
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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