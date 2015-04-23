Проверка статистических гипотез-курсовая

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Закрыт1 заявка64 просмотра

№ заказа 6471. Проверка статистических гипотез-курсовая

Тип работы: ____Курсовая работа________

Тема:___Проверка статистических гипотез___

Кол-во: ___________30-35стр_____________

Язык написания___рус.____________________

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10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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