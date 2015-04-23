Тема: Психологическое консультирование студентов с различными коппинг-стратегиями. Нужно написать вторую главу, первая готова. Сырые данные для главы есть. Срок: 2-3 дня. Объём: 40 стр. Антиплагиат: 60%, etxt 40%.
Проверка статистических гипотез-курсовая
№ заказа 6471. Проверка статистических гипотез-курсовая
Тип работы: ____Курсовая работа________
Тема:___Проверка статистических гипотез___
Кол-во: ___________30-35стр_____________
Язык написания___рус.____________________
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
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