Работа по экономической дисциплине

Доработать диплом согласно замечаниям. от клиента: "Просьба заменить главу 1.3 "Организация маркетинговой деятельности" на " Методы маркетингового анализа (такие как: SWOT, АВС и т.д.) и во второй главе подробнее описать один из анализов на примере ...