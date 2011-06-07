Работа по экономической дисциплине

3 работы по экономике. В каждой два теоретических вопроса и одна задача. Срок примерно 3 дня. Конкретные подробности исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Организация и методика проведения документальной проверки
Сделать необходимо до завтра, уважаемые фрилансеры укажите пожалуйста стоимость работы
Требуется доработать практическую часть
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Рациональная заемная политика предприятия - 15 страниц. проверка на антиплагиат. таблицы формулы в качестве примера. Срок завтра в 9 утра по Москве!Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Темы: "Оборудование и технология производства проката из стали (сплава) марки 25ХГСА в условиях предприятия ОАО "АМЗ"" и "Оборудование и технология производства проката из стали (сплава) марки 20Х в условиях предприятия ОАО "АМЗ"" Уникальность 75% Срок 1-2 недели ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Выбор допусков размеров и посадок гладких соединений, допусков формы,норм шероховатости поверхностей срок 1-2 дня условия и методика не прикрепляются из-за размера,так что выложил на народе. условие (вариант№3 обведен) http://narod.ru/disk/15037915001/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.rar.html методичка http://narod.ru/disk/15038358001/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.rar.htmlРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $35
Курсовая - реферат по экономике. 1. Титульный лист. 2. Задание. 3. Содержание. 4. Контент. 5. Список источников. Основная часть 40 страниц, шрифт 14. Работа включает текст и графики, использование литературных и фактических источников. Грамотный, литературный язык, антиплагиат. Темы на выбор из ...Завершен13 лет назад
Требуется написание реферата по дисциплине: Аэрология; Тема: "Контроль депрессии в горных выработках". Объем: 8-10л. Срок: до 8 июня. Пишите Ваши контактные данные и стоимость ваших услуг.Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо выполнить курсовую работу на достойном уровне. Тема: "Информационные технологии в системе управления государственной и муниципальной собственностью (на примере какой-то области, края, региона)". План Вы можете разработать любой, главное чтобы он отвечал следующим требованиям: 1 часть - теоретические ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Составить план-маркетинг предприятия по шаблону. Срок - 3 дня.Завершен13 лет назад
Предмет: Педагогика Тема или краткое описание работы: Pазвитие личности как пeдагогическая пpоблема Количество страниц: 25-30 Срoк сдачи: 6.06.2011 до вечера Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования: Требования к оформлению содержатся в файлеРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доработать диплом согласно замечаниям. от клиента: "Просьба заменить главу 1.3 "Организация маркетинговой деятельности" на " Методы маркетингового анализа (такие как: SWOT, АВС и т.д.) и во второй главе подробнее описать один из анализов на примере ...Завершен13 лет назад