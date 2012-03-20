Работа по маркетингу

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Работа должна быть выполнена строго по методическим указаниям.

Тема работы: Рынок эпиляторов

Объем работы: 12 страниц

Срок выполнения: 22.03.12 ( в четверг выслать) можно вечером не позже 18:00 по МСК

Бюджет 300 руб.

Оплата в течении недели

Уникальность не ниже 70%

12 лет назад
kelena27
Елена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад