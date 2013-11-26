Работа по вакуумной и плазменной электронике

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Закрыт2 заявки189 просмотров

Нужно выполнить расчетную работу по вакуумной и плазменной электронике. Три задания.

11 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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