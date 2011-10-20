Работы по электронике

Есть ряд задач, которые нужно сделать:

1. Разработать схему в P-CAD и сделать разводку

2. Написать реферат на тему методов изготовления печатных плат, их преимуществ и недостатков

3. Сделать принципиальную схему Устройства Сопряжения

Оплата обсуждается после обзора более подробного ТЗ по каждому из пунктов.

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