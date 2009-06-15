Радиотехника. Диплом. Приватно для altklug777

$350
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Закрыт3 заявки163 просмотра

Вид работы: Дипломный проект (для российского ВУЗа)

Объём: 80 листов

Тема работы: Разработка комплекса лабораторных работ по учебному курсу «Оптические устройства в радиотехнике» в программных комплексах OSLO и OPAL

Срок выполнения: 5 дней

Имеются в наличии: план (содержание), методички, две главы в предварительной версии.

Стоимость: 350 долларов

Попробуем сотрудничать! :)

16 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров