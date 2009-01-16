Расчет блока питания небольшого устройства

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки213 просмотров
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Необходимо рассчитать БП (потребляемый ток/мощность, стабилизатор, выпрямитель, транфсорматор) для этой схемы http://cxem.net/guard/3-51.php.

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15 лет назад
AlexVladimir
Владимир 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад