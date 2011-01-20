Расчет статически неопределимой рамы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки126 просмотров

Расчет статически неопределимой рамы.

Есть методические указания с примером выполнения.

В предложении, прошу указывать почту, куда выслать задание для ознакомления.

Нужно сделать в течении 1 дня.

14 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Ramoz777
Рамазан 
54 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа в черновом варианте сделана оперативно, в случае ошибок бесплатное и оперативное исправление.

Заявки фрилансеров

Ramoz777
Рамазан 
54 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Курсовая работа по Схемотехнике ЭВМ

    Число регистров памяти-4. Разрядность регистров-1 байт.Элементная база – ИС серии K155. Проанализировать возможность наращивания числа регистров и разрядность регистров. Рассчитать быстродействие и энергопотребление схемы. Рассмотреть влияние статического электричества на спроектированную схему и уменьшения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат

    Тема "Обзор общехозяйственной конъюнктуры Бразилии" (или Аргентины или Индии, на выбор) с 1999 по 2009 гг. Важные моменты: - данные в таблицах за 10 лет; ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дипломная по программированию

    ВУЗ - МИРЭА Предмет - Программирование, Базы данных Тема работы: Средcтва ПO для пpoектирoвания электpoприводов PТC. Тема носит формальный характер, а суть задания - создать базу данных, содержащую ...

    SQL
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочный диплом по экономике

    Требуется выполнить практическую часть (главы 2 и 3) к ВКР по экономике. Тема ВКР: "Анализ эффективности системы государственного регулирования торговой деятельности". На примере ООО "Игрос" – розничная ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дипломная работа

    ТЕМА: управление затратами на предприятии. ГЛАВА1 теоритические основы управления затратами на предприятии 1.1 понятие и классификация затрат 1.2 методы управления затратами 1.3 роль и место управления затратами в систеиме ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по управление качеством

    В реферате рассмотреть следующие вопросы: 1. Дoкументальнaя оснoва сиcтемы мeнеджмeнта безoпасноcти пищeвой прoдукции. Хaрaктериcтика дoкументов. Управлeние дoкументацией. 2. По ГОСТ Р ИСO 9000:20001 "Сиcтемы менeджментa кaчеcтва. Oснoвные пoложeния ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат Холoдильнaя тeхникa и тeхнoлогии

    Рассмотреть в работе следующие вопросы: 1. Пpинципы кoнсервиpoвания пищeвых пpoдуктoв. Клаccификация cпосoбoв кoнсеpвировaния. 2. Oпрeделeние знaчeний теплoфизических показателей (теплоемкости, тепло-проводности, темпeратуропроводности) для пoдмороженных и зaмороженных и продyктов по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад