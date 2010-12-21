Расчет токов короткого замыкания

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Закрыт1 заявка96 просмотров

Предмет : Электромагнитные переходные процессы

Тип работы : курсовая работа

Тема работы : Расчет токов короткого замыкания

Количество страниц :

Практическая часть : нужна

Срок выполнения : как можно скорее

Комментарии : Дана схема энергосистемы. Нужно определить токи КЗ в заданных точках (их 2). Есть пример готовой работы. Нужен только расчет, без чертежей. Вариант 38.

14 лет назад
Bety888
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9 лет назад

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