Нужно написать работу по предмету "One-to-one marketing" 15-20 стр задание прикрепил срок 2 дня заявки принимаются только от людей с отзывами
Расчет токов короткого замыкания
Предмет : Электромагнитные переходные процессы
Тип работы : курсовая работа
Тема работы : Расчет токов короткого замыкания
Количество страниц :
Практическая часть : нужна
Срок выполнения : как можно скорее
Комментарии : Дана схема энергосистемы. Нужно определить токи КЗ в заданных точках (их 2). Есть пример готовой работы. Нужен только расчет, без чертежей. Вариант 38.
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