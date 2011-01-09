Расчет токов трехфазного короткого замыкания

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1.Для схемы показанной на рисунке 1.1 (приложение 1) аналитическим путем определить начальное значение тока в месте повреждения при трёхфазном коротком замыкании в точке 1Q , а также при двухфазном коротком замыкании, двухфазном коротком замыкании на землю и однофазном коротком замыкании в точке IQr. Построить векторные диаграммы токов и напряжений для точки короткого замыкания.

1.Решение выполнять в именованных единицах по приближенной схеме замещения без учета нагрузок.

Точка короткого замыкания К1 , другие расчитывать не надо. Нагрузка тоже одна Н-3, остальные не учитивать

14 лет назад
K453300
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14 лет в сервисе
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7 лет назад

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