Расчет токов трехфазного короткого замыкания

1.Для схемы показанной на рисунке 1.1 (приложение 1) аналитическим путем определить начальное значение тока в месте повреждения при трёхфазном коротком замыкании в точке 1Q , а также при двухфазном коротком замыкании, двухфазном коротком замыкании на землю и однофазном коротком замыкании в точке IQr. Построить векторные диаграммы токов и напряжений для точки короткого замыкания.

1.Решение выполнять в именованных единицах по приближенной схеме замещения без учета нагрузок.

Точка короткого замыкания К1 , другие расчитывать не надо. Нагрузка тоже одна Н-3, остальные не учитивать