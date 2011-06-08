Расчетная часть диплома (для Khashan)

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка234 просмотра
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Расчет коэффициента Пирсона в дипломе.

Тема диплома: Влияние динамики численности населения на экономику развития России

Данные скину в личку.

Срок на выполнение 2 дня. Объем 2 стр.

13 лет назад
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
khashan
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Татьяна, как исполнитель четко справилась с поставленной задачей. Работа была отправлена в точно установленные сроки. Спасибо.
Спасибо Лидии за своевременную оплату. Рекомендую всем как заказчика. Порядочность на высоте ;))