Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Оценка финансово-экономического состояния предприятия ЗАО "Трансавто" и разработка рекомендаций по его улучшению Объем 80-85 страниц. Уникальность от 75% ...
Расчетно-графическая работа
Там есть Задание "для тех кто претендует на отлично", его тоже надо будет делать. Все вычисления и построения графиков можно делать в СКМ, например в MathCAD. Количество страниц не важно, главное все решить полностью, со всеми формулами и объяснениями как все находиться. Желательно прислать мне электронный вариант выполнения работы, а не отсканированные листочки с решениями. Выполнять работу строго по плану, как в ней указано.
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