Расчетно-графическая работа

Там есть Задание "для тех кто претендует на отлично", его тоже надо будет делать. Все вычисления и построения графиков можно делать в СКМ, например в MathCAD. Количество страниц не важно, главное все решить полностью, со всеми формулами и объяснениями как все находиться. Желательно прислать мне электронный вариант выполнения работы, а не отсканированные листочки с решениями. Выполнять работу строго по плану, как в ней указано.