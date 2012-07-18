Разработать тесты по информационной безопасности.

Цена указана за тест. Шаблон теста прилагается.

Ребята, тесты нужны качественные, без образования в этой сфере лучше не браться.

Вот темы:

- «Защита чести, достоинства, деловой репутации в сети Интернет»

- «Технологии защиты мобильных устройств»

- «Технологии защиты беспроводных сетей»

- «Основы безопасности облачных вычислений»

- «Основы защиты от закладочных устройств»

- «Технологии защиты от хакерских атак и взломов»

- «Технологии предотвращения мошенничества на сетях связи»

Требования к подготовке тестов:

1. Общее количество вопросов в тесте должно быть не менее 100.

2. Количество вариантов ответов должно обязательно равняться пяти. Возможно многовариантные ответы, но предпочтительнее – один правильный вариант. Правильные варианты (вариант) должны быть четко выделены.

3. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ, но крайне желательное - Правильный(е) вариант(ы) должен(ы) сопровождаться кратким комментарием и/или ссылкой на соответствующий пункт в нормативном документе (см. образец подготовки тестов).

4. Каждый тест должен быть разбит на разделы (см. пример ниже). Все вопросы должны быть привязаны к конкретному разделу.

5. В смежных темах (в разных тестах) возможны повторения вопросов не более 15-20% (лучше это исключать).

6. По каждому разделу должно быть примерно равное количество вопросов (не строгое условие).

7. Вопросы должны быть как теоретические (понимание терминов, определения, понятийный аппарат и т.п.), так и с практическим уклоном (небольшие кейсы, ситуации).