Разработка

$60
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Завершен1 заявка172 просмотра

Необходимо выполнить курсовую работу по "разработке межсетевого экрана (файервола, брандмауэра) для корпоративной сети промышленного холдинга " по предмету - Сети ЭВМ и телекоммуникаций

Структура курсового проекта включает в себя постановку задачи, анализ известных решений в области предмета проектирования, разработку архитектуры объекта проектирования (логическая, физическая, программная структура), оценку эффективности принятых проектных решений, экономическую оценку проектных решений, возможную оценку по эргономике и охране труда для разрабатываемого межсетевого экрана промышленного холдинга, а также заключение, в котором будут приведены итоги разработки и обоснованность выбранного решения.

Курсовая работа должна содержать схемы по архитектуре будущего межсетевого экрана, в том числе логическую схему и другие необходимые схемы и таблицы.

В приложенном архиве полная структура курсового проекта, а также в качестве примера уже выполненный проект по другой теме, но с той же структурой, на который можно опереться при необходимости и оценить сложность выполнения, которая впринципе не такая большая, так как это учебный курсовой проект, а не реально разрабатываемый межсетевой экран для компании, поэтому особых изысков не надо.

Объем работы примерно от 20 до 30 страниц плюс необходимые схемы и таблицы.

Также возможно потребуется последующее внесение оперативных изменений и доработок в готовую работу по требованию и ведение работы вплоть до сдачи.

По срокам - до 29 мая, поэтому здраво оценивайте ваше время и возможности.

Предлагайте свой бюджет после ознакомления с требованиями, сразу оговорюсь что ориентировочный потолок примерно 50-60$ в зависимости от ваших способностей по данному направлению и нахождения общего языка.

ICQ для связи и дополнительной информации: 466317818 , Иван.

Спасибо.

16 лет назад
ivandylun
Олег 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$60
1 день
Елена в итоге хорошо справилась с заданием. В первоначальном варианте были недочеты, но все было оперативно переработано и исправлено по моему первому требованию. Что очень важно - ответственный человек, поэтому рекомендую ее к исполнению ваших задач. Спасибо за сотрудничество.
Отличный заказчик, оплата моментальная, четкоя постановка задачи, терпеливое ожидание исправлений по работе. не смотря на мои баги в первоначальном варианте. В общем рекомендую. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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