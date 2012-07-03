Разработка инструкции по ОТ

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Предмет, дисциплина: Охрана труда

Тема работы: Разработка инструкции по охране труда

Объем работы: 2 листа

Инструкции к работе прилагаются.

Срок исполнения до 5 дней.

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров