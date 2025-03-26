Разработка курсовой работы (с основой)

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Необходимо разработать курсовую работу на основе готовой курсовой работы (сделать ее более грамотной, главы оставить как есть, подглавы можно изменить/дополнить). Курсовая работа (без учета списка литературы) должна составлять 30-35 страниц. Разрешается добавлять рисунки (например схемы выполнения упражнений).

1) Основа курсовой работы прикреплена к данному заказу.
2) Титульный лист разрабатывать не нужно, он хранится у меня отдельным файлом.
3) Дополнить список литературы (минимум 14 шт).
4) Конечный результат необходимо отправить в файле doc (документ Word).

Срок: 13.04

Написание курсовых работРусский язык
25 дней назад
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