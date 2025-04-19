Редактирование курсовой

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Открыт4 заявки138 просмотров

Нужно сделать все строго по методичке, которую я прикрепил и максимально быстро. Обязательно сделать сноски на на литературу на каждой странице, саму литературу можете придумать сами

Редактирование текстов
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