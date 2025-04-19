Требуется помощь в выполнении заданий из Яндекс практикума по фронтенд разработке. Необходимо прорешать несколько заданий и выполнить учебные проекты. Доступ к аккаунту будет предоставлен. Работа займет около двух часов для опытного специалиста.
Редактирование курсовой
Нужно сделать все строго по методичке, которую я прикрепил и максимально быстро. Обязательно сделать сноски на на литературу на каждой странице, саму литературу можете придумать сами
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