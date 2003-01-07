диплом для колледжа объем 30 стр. антиплагиат 60-65% срок 7 дней
Реферат 1
Техн0л0гия шерсти и т0вар0ведение.....
не менее 8 страниц текста
ссылки на все источники
оформление ГОСТ 7.1–2003
оформлять в виде реферата без введения и закл.
12 кегль интервал 1,5
Заявки фрилансеров
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