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Техн0л0гия шерсти и т0вар0ведение.....

не менее 8 страниц текста

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оформление ГОСТ 7.1–2003

оформлять в виде реферата без введения и закл.

12 кегль интервал 1,5

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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