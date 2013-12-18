Реферат 1

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Закрыт1 заявка80 просмотров

Необходимо написать реферат на тему: "Математический аспект информатики и его вклад в развитие современной информатики".

Количество страниц 5-10. Шрифт 14pt.

Дисциплина: Основа математической обработки информации.

Срок сдачи 22.12.

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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