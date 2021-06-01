Реферат

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Завершен1 заявка87 просмотров

Тема:  История переводческой деятельности в Европе Написать реферат по следующим материалам: (и что-то интересное найдете в интернете) 1. https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+INTRPER+spring_2021/course/ (Модуль 1. Краткая история перевода - от Перевод в Древнем Египте до Перевод в Европе в XVII-XIX вв.)2. По учебнику (стр 36 - 56) (файл прикреплён)Требование к написанию реферата: Антиплагиат 70%. Объем реферата составляет 10-12 страниц текста. Переносы слов в тексте не допускаются. Текстовая часть реферата должна содержать следующие структурные элементы:– титульный лист;– содержание;– основную часть, включающую обзор литературы и его анализ; каждый параграф должен заканчиваться выводами автора;– заключение и выводы;– список использованных источников.

4 года назад
haianhkui
Катя 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Рекомендую. Быстро, качественно выполнила работу за хорошую цену.
Четкая постановка задания, всегда на связи, приятно было сотрудничать.

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MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад

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