Тема: История переводческой деятельности в Европе Написать реферат по следующим материалам: (и что-то интересное найдете в интернете) 1. https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+INTRPER+spring_2021/course/ (Модуль 1. Краткая история перевода - от Перевод в Древнем Египте до Перевод в Европе в XVII-XIX вв.)2. По учебнику (стр 36 - 56) (файл прикреплён)Требование к написанию реферата: Антиплагиат 70%. Объем реферата составляет 10-12 страниц текста. Переносы слов в тексте не допускаются. Текстовая часть реферата должна содержать следующие структурные элементы:– титульный лист;– содержание;– основную часть, включающую обзор литературы и его анализ; каждый параграф должен заканчиваться выводами автора;– заключение и выводы;– список использованных источников.