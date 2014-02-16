Реферат 12 - 15 страниц

$25
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка107 просмотров

Необходимо написать реферат.

Тема — Славянофильские и западнические идеи в "Философических письмах" П.Я. Чаадаева.

Объем — 12 - 15 страниц, размер шрифта — 14, межстрочный интервал — 1,5

Сроки — до вечера 23.12 (понедельник)

Уникальность работы — более 70%

11 лет назад
trogvar1
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nastya_biruckova
Анастасия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Очень доволен сотрудничеством! Качество работы - высочайшее! Анастасия, вы МОЛОДЕЦ! Всем рекомендую для сотрудничества!
Владимир приятно удивляет интересными темами для работы, а также пунктуальностью в оплате. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nastya_biruckova
Анастасия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад