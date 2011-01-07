Нужно сделать Дипломную работу по кафедре автомобили и автомобильное хозяйство тема любая. 100 листов. листов 5 чертежей. Формат а 1. вообщем модернизация какого либо узла автомобиля.
Реферат
По теме "Информационные системы в маркетинге" (бух учет).
объем стр.20.
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