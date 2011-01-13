Дисциплина: "Введение в специальность управления качеством".

Тема: "Государственная система контроля за соблюдением стандартов".

Объем: 30л.

Сроки: до 10:00(по МСК) утра 14.01.11 готовая работа должна быть у меня на руках.

Бюджет проекта - 600р. Оплата через Веб Мани или ЯД по факту или частями. Работаю без предоплаты.

Требования:

1. Полное раскрытие тематики реферата;

2. Уникальность текста от 65% и выше;

3. Минимум 10 источников!;

4. Соблюдение стандартной формы - План, Введение, Содержание(общая часть), Заключение, Список литературы. Также потребуется небольшая аннотация.

Со своей стороны гарантирую своевременную оплату за работу и долгосрочное сотрудничество с ответственным и грамотным исполнителем.

Исполнителя выберу в ближайшее время.