Тема

"Обзор общехозяйственной конъюнктуры Бразилии" (или Аргентины или Индии, на выбор)

с 1999 по 2009 гг.

Важные моменты:

- данные в таблицах за 10 лет;

- сравнение основных показателей – последний год с предыдущим и с первым годом периода обзора.

Реферат должен быть готов в среду.

P.S. В приложении находиться образец.

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