ВУЗ - МИРЭА Предмет - Программирование, Базы данных Тема работы: Средcтва ПO для пpoектирoвания электpoприводов PТC. Тема носит формальный характер, а суть задания - создать базу данных, содержащую ...
Реферат
Тема
"Обзор общехозяйственной конъюнктуры Бразилии" (или Аргентины или Индии, на выбор)
с 1999 по 2009 гг.
Важные моменты:
- данные в таблицах за 10 лет;
- сравнение основных показателей – последний год с предыдущим и с первым годом периода обзора.
Реферат должен быть готов в среду.
P.S. В приложении находиться образец.
пишите стоимость и сроки
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