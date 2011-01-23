Реферат

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Завершен2 заявки163 просмотра

Тема

"Обзор общехозяйственной конъюнктуры Бразилии" (или Аргентины или Индии, на выбор)

с 1999 по 2009 гг.

Важные моменты:

- данные в таблицах за 10 лет;

- сравнение основных показателей – последний год с предыдущим и с первым годом периода обзора.

Реферат должен быть готов в среду.

P.S. В приложении находиться образец.

пишите стоимость и сроки

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Елена как всегда на высоте, продолжаем сотрудничать!
Спасибо за проект, было интересно и познавательно

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад