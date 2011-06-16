Реферат

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Пожалуйста, помогите написать реферат ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА ВО ФРАНЦИИ И США до завтрашнего утра!!!

Ниже - план работы. Объем 15 стр, не более.

Природа института Президента. Его роль в системе государственных органов. Условия избрания, порядок вступления в должность.

Полномочия Президента во Франции и США. Акты, их значение и юридическая сила.

Организация деятельности Президентов Франции и США.

Прекращение полномочий Президента во Франции и США.

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Также имеются указания:

Методические указания

При рассмотрении первого вопроса необходимо раскрыть смысл президентства, историю его введения. Необходимо рассмотреть место президента в конституционно-правовом механизме США и Франции. Обратите внимание на сходства и различия в правовом статусе этих должностных лиц. Далее рассмотрите порядок выборов президентов во Франции и США. Система выборов президента США имеет свои особенности, попробуйте определить их и дать собственную оценку, сравните институт выборов президентов Франции и США и сделайте собственные выводы.

Во втором пункте плана следует раскрыть полномочия президентов США и Франции, сравнить объем полномочий этих лиц и сделать соответствующие выводы.

В третьем пункте плана студентам следует охарактеризовать организацию деятельности высших должностных лиц в США и Франции, определить их взаимоотношения с правительством. Важно также сравнить эти аспекты статуса президентов и сделать собственные выводы.

В четвертом пункте следует раскрыть механизм ответственности президентов во Франции и США.

В заключении необходимо охарактеризовать те общие и отличительные черты в конституционно-правовом статусе президентов США и Франции, которые были сделаны студентом в процессе работы, а также сделать выводы из этого сравнения. Полезно также сравнить статус исследуемых лиц со статусом Президента РФ.

Прошу, помогите!

13 лет назад
lerokcool
Лера 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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