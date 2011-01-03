Реферат – Анализ грунтовых условий стройплощадки

Требуется выполнить реферат на тему:

"Анализ грунтовых условий строительной площадки".

В ходе реферата необходимо будет привести примеры с расчетами и проанализировать их.

Все методические указания по выполнению и требования в виду большого объема будут высланы Вам на указанный е-мейл.

Требования к работе не строгие, однако, просьба отвечать в проекте людей, знакомых со строительством и с техническими специальностями (в первую очередь ПГС).

Срок по заказу – 10-15 дней.

Ждем Ваших предложений.