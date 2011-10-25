Реферат аппаратные средства вычислительной техники

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Закрыт3 заявки199 просмотров

Нужен уже готовый небольшой реферат по предмету: "Аппаратные средства вычислительной техники".

Тема должна быть интересной и простой для понимания.

Пишем в предложение тему и стоимость. Уникальность в поисковике желательна, но не обязательна.

Замечу, что я прошу указать тему. "Аппаратные средства вычислительной техники" - это предмет!

14 лет назад
nikser
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Palych59
65 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работу сделал, но мне она абсолютно не понравилась.
Выделюсь из восторженной массы поклонников заказчика (или исполнителя?). Заказал небольшой срочный реферат на неконкретную тему, причем из готовых работ (это было оговорено в переписке). Долго вели переговоры. Работа была выслана через 3-4 часа после оформления заявки в соответствии с планом. После этого человек начал предъявлять ничем не обоснованные претензии. Как-то не порядочно...

Заявки фрилансеров

Palych59
65 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад