Реферат аппаратные средства вычислительной техники

Выделюсь из восторженной массы поклонников заказчика (или исполнителя?). Заказал небольшой срочный реферат на неконкретную тему, причем из готовых работ (это было оговорено в переписке). Долго вели переговоры. Работа была выслана через 3-4 часа после оформления заявки в соответствии с планом. После этого человек начал предъявлять ничем не обоснованные претензии. Как-то не порядочно...