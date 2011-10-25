Работа должна представлять из себя исследовательский материал. Теоретический материал в курсовой не нужен. Работу необходимо отправлять мне по частям. Проверять буду и на плагиат. Сроки-1,2 недели. Подробности исполнителю. Пишите цены в проект.
Реферат аппаратные средства вычислительной техники
Нужен уже готовый небольшой реферат по предмету: "Аппаратные средства вычислительной техники".
Тема должна быть интересной и простой для понимания.
Пишем в предложение тему и стоимость. Уникальность в поисковике желательна, но не обязательна.
Замечу, что я прошу указать тему. "Аппаратные средства вычислительной техники" - это предмет!
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