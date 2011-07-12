Реферат, бухгалтерский учёт

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок193 просмотра
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Тема: Особенности учета затрат и калькулирования в машиностроении

объем 8-10 листов с обязательными ссылками на использованную литературу.

шрифт 14 пт (Times New Roman), с межстрочным интервалом – 1,5.

поля: левое – 3 мм, правое – 15 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм.

срок 2 дня

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
r-alena
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Получил отличную работу в согласованные сроки. Спасибо за сотрудничество!
Только положительные эмоции от суодрудничества, надеюсь на его продолжение
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