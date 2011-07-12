Реферат, бухгалтерский учёт

Дисциплина "Основы проектирования электронных средств" Вариант 18. Методичка в архиве. Срок: 14 августа. Оплата после проверки работы, либо через СБС (сервис безопасных сделок).
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Тема: Особенности учета затрат и калькулирования в машиностроении
объем 8-10 листов с обязательными ссылками на использованную литературу.
шрифт 14 пт (Times New Roman), с межстрочным интервалом – 1,5.
поля: левое – 3 мм, правое – 15 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм.
срок 2 дня
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