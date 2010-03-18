Реферат экология

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок161 просмотр

План: 1.Какой вклад в развитие экологии внес Ч Дарвин.

2. Какие ограничения имеет закон минимума.

3.Взгляды В. И. Вернадского на возникновение жизни на планете земля.

Введение актуальность темы, цель, задачи

25 листов

оформление ГОСТ

Антиплагиат 85%

срок 14,03 до 12 мск

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$13
2 дня
Сергей отличный исполнитель, работа выполнена согласно требований и в срок. От сотруднечества только положительные эмоции.
Рекомендую Надежду как заказчика, с которым приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад