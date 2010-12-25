Реферат экология

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен15 заявок217 просмотров

Срок 08.01. Подробности в файле

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
14 лет назад
$10
3 дня
Было приятно сотрудничать. Работы получила раньше срока, качество отличное.
Отличный заказчик. Работать с Дарьей - одно удовольствие. Всем рекомендую и буду продолжать с ней сотрудничество. Однозначно 10 баллов

Заявки фрилансеров

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
14 лет назад