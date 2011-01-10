Реферат электрические машины

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Завершен2 заявки150 просмотров

Подробности в файле. Срок 8.01.

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

yambbkru
Фа 
78 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$50
7 дней
Хочу сказать Марине спасибо за быстрый ответ на мое предложение (сама постучалась к ней), хорошо сделанную работу.
Пунктуальный и честный человек! Грамотно поставила задание и своевременно оплатила. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

yambbkru
Фа 
78 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад