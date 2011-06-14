Реферат Факторный анализ рентабельности продаж

На основе имеющихся данных провести анализ рентабельности продаж и выявить зависимость от пяти факторов (пятифакторная модель). Можно рассмотреть следующие факторы: уровень цен, количество проданной прдукции, издержки обращения, коммерческие расходы, количество персонала, площадь магазина и т.п. Получится страниц 10-15. Срок 1-2 дня. От Вас стоимость. Выбранному исполнителю вышлю пример оформления и решения на примере другого показателя

PS Прицепил образец и исходные данные

Исходные данные находим в таблицах, если выбираем те показатели, которых нет в таблицах, то их можно придумать и внести в соответствующие таблицы