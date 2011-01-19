Реферат Философия науки

Рад знакомству с Юлией! Всем рекомендую, как ответственного и порядочного заказчика! Конкретное ТЗ, своевременная оплата, а что фрилансеру еще нужно?! Надеюсь на продолжение сотрудничества С благодарностью и уважением, Олег