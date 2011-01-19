Реферат Философия науки

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Завершен5 заявок176 просмотров

Курс: 1

Предмет: Философия науки

Тема: Философские проблемы социально-гуманитарных наук

Вид работы: реферат

Объём: 20стр

Требования:

Список литературы, введение, заключение, оглавление,15 источников: законодательство, учебная литература, периодическая печать. НЕ ИНТЕРНЕТ!!!

Срок: 18.01.2011г

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
3 дня
Отличный фрилансер! Работа выполнена в срок и точно по требованиям, всегда на связи, никаких проблем не возникло. Будем сотрудничать и далее.
Рад знакомству с Юлией! Всем рекомендую, как ответственного и порядочного заказчика! Конкретное ТЗ, своевременная оплата, а что фрилансеру еще нужно?! Надеюсь на продолжение сотрудничества С благодарностью и уважением, Олег

Заявки фрилансеров

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад