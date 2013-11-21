Реферат финансы

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Закрыт2 заявки125 просмотров

ответить на 5 вопросов в виде реферата

Вопрос № 1 излагается в виде эссе или реферата без введения и заключения. (5 страниц)

2,3,4,5 по 1 стр.

Кегль 12, интервал 1, список литры, сноски

10 страниц со список литры

оплата по курсу 1/30 руб.

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров