Формирование команды проекта. Диплом должен состоять из 2 глав теоритической и практической в каждой около 3 пунктов. Компания авиаперевозчик, есть немного материала по компании. Проект может быть любой, вообщем надо фантазировать.
Реферат финансы региона
Тема Финансы Приморского края
15 листов
плагиат от85%
срок 14 марта до 9 мск
Оформление Гост
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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