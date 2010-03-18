Реферат финансы региона

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Завершен1 заявка104 просмотра

Тема Финансы Приморского края

15 листов

плагиат от85%

срок 14 марта до 9 мск

Оформление Гост

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$15
5 дней
Очередное сотрудничество с Марией только + эмоции. Спасибо Вам!
Работу продолжаем!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад