Реферат Иcтopия филocофия нayки

предмет Иcтopия филocофия нayки

тема "Ocобенности жизнeнных пepспектив paботника в мeд.учpeждениях в хpoнологическом кoнтeксте"

Объем от 20стр.

Срок 7 дней

Доп.требования: Написать реферат, связанный с темой диссертации. В нем раскрыть обсуждение проблемы в философии в хронологическом контексте. Как эта проблема понималась в античности, средневековье и пр. При этом нужно показать генезис проблемы: взаимосвязь идей из разных эпох, а так же новые подходы. Далее тоже самое сделать в контексте психологического знания, соотнося его с философскими идеями: показать, как идеи из философии перешли в психологию и чем психологический подход к проблеме отличается от философского.

Реферат должен содержать введение (актуальность, объект, предмет, цель исследования, задачи, теоретическую гипотезу, методологическую основу, теоретическую значимость), параграфы (можно 2 – по развитию проблемы в философии и психологии; после каждого параграфа должны быть выводы), заключение и библиографию. Требования по оформлению – как и магистерские диссертации.