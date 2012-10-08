Необходима 2- я глава кандидатской диссертации по уголовному процессу по теме:"Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при окончании дознания с составлением обвинительного акта". Наименования параграфов: ГЛАВА 2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав участников ...
Реферат Иcтopия филocофия нayки
предмет Иcтopия филocофия нayки
тема "Ocобенности жизнeнных пepспектив paботника в мeд.учpeждениях в хpoнологическом кoнтeксте"
Объем от 20стр.
Срок 7 дней
Доп.требования: Написать реферат, связанный с темой диссертации. В нем раскрыть обсуждение проблемы в философии в хронологическом контексте. Как эта проблема понималась в античности, средневековье и пр. При этом нужно показать генезис проблемы: взаимосвязь идей из разных эпох, а так же новые подходы. Далее тоже самое сделать в контексте психологического знания, соотнося его с философскими идеями: показать, как идеи из философии перешли в психологию и чем психологический подход к проблеме отличается от философского.
Реферат должен содержать введение (актуальность, объект, предмет, цель исследования, задачи, теоретическую гипотезу, методологическую основу, теоретическую значимость), параграфы (можно 2 – по развитию проблемы в философии и психологии; после каждого параграфа должны быть выводы), заключение и библиографию. Требования по оформлению – как и магистерские диссертации.
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