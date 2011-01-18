Реферат История и методология науки

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Курс: 1

Предмет: История и методология науки

Тема: конкретное открытие, связанное с экономической наукой (открытие периодического закона, как повлияло на экономику )

Вид работы: реферат

Объём: 20стр

Требования:

Список литературы, введение, заключение, оглавление,15 источников: законодательство, учебная литература, периодическая печать. НЕ ИНТЕРНЕТ!!!

Срок: 18.01.2011г

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад