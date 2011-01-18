Курс: 4 Предмет: Теория автоматического управления Тема: см.вложение Вид работы: курсовой проект Объём: см.вложения Требования: вариант 2
Реферат История и методология науки
Курс: 1
Предмет: История и методология науки
Тема: конкретное открытие, связанное с экономической наукой (открытие периодического закона, как повлияло на экономику )
Вид работы: реферат
Объём: 20стр
Требования:
Список литературы, введение, заключение, оглавление,15 источников: законодательство, учебная литература, периодическая печать. НЕ ИНТЕРНЕТ!!!
Срок: 18.01.2011г
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Курс: 1 Предмет: Корпоративные финансы Тема: любая проблема соц.сферы Вид работы: реферат Объём: 30стр Требования: любая проблема соц.сферы реферат 3 части: 1)современное состояние, указывающее текущую проблему, ...Завершен14 лет назад
Объем эссе должен быть не более 4 страниц. Тема Социально-психологический климат в организации.Завершен14 лет назад
Реферат. Тема "Разработка организационного плана." Объем работы: 6—8 страниц текста стандартного формата (А4). В контрольной работе обязательно должно быть отражено собственное мнение студента по рассматриваемому вопросу.Завершен14 лет назад
Тема "Эмоциональное лидерство: управление людьми на основе эмоционального интеллекта." 10-15 стр.14 кегель 1.5 интервалЗавершен14 лет назад
ТЕма "Неэкономические способы мотивации." Объем работы: 6—8 страниц текста стандартного формата (А4). В контрольной работе обязательно должно быть отражено собственное мнение студента по рассматриваемому вопросу.Завершен14 лет назад
Необходимо выполнить несколько заданий по основам менеджмента: 1. Ответы на вопросы: Выберите 2 вопроса из списка. Ответ на вопрос должен быть представлен в письменном виде. Ответ на каждый вопрос должен укладываться в объем 1 ...Завершен14 лет назад
1. Реферат. Тема "Методы прогнозирования спроса." Объем письменной работы 10—15 страниц формата А4. Структура аналитической итоговой работы Рассмотрение теоретических аспектов изучаемого вопроса на основе анализа существующих литературных источников по ...Завершен14 лет назад
Требуется 1. Сформулируйте перечень рекомендаций своему руководителю под девизом: «Руководитель, не становись стрессодателем!». 2. Группа американских исследователей в канун Хэллоуина наблюдала за 1352 детьми, ходившими по домам с традиционным: «Угости, а не ...Завершен14 лет назад
Требуется сделать 3 работы по антикризисному управлению: 1. Эссе (Объем эссе — 2—3 страницы формата А4 (12 кегль, интервал 1,5) Тема "Практика отечественных подходов к антикризисному регулированию." 2. Case Study. Задание: ...Завершен14 лет назад