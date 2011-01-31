Реферат, история России

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок224 просмотра

Тема: Транспортная система дореволюционной Москвы.

Обзор литературных источников.

2 дня, 3-4 стр

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$10
2 дня
Проект выполнен оперативно и качественно. С Екатериной работаю давно и планирую работать дальше. Рекомендую.
Замечательный заказчик! Давно с ним работаю. Всегда добивается от заказчиков максимальной информации, поэтому ТЗ четкие, работать и общаться легко и приятно. Только высшая оценка. Спасибо за заказ и успехов!

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад