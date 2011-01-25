Реферат к 22 янв. к вечеру

Тема

"Oбзop oбщехозяйственной кoнъюнктypы Гeрмaнии" (или Любoй Еврoпейской cтрaны нa выбoр)

c 1999 пo 2009 гг.

Важные моменты:

- данные в таблицах за 10 лет;

- сравнение основных показателей – последний год с предыдущим и с первым годом периода обзора.

Реферат должен быть готов в субботу, максимум в воскресение утром...

P.S. В приложении находиться образец.

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