Во вложениях задания на механику и сопромат, по гидравлике вышлю дополнительно. Жду цену и срок по представленным заданиям.
Реферат к 22 янв. к вечеру
Тема
"Oбзop oбщехозяйственной кoнъюнктypы Гeрмaнии" (или Любoй Еврoпейской cтрaны нa выбoр)
c 1999 пo 2009 гг.
Важные моменты:
- данные в таблицах за 10 лет;
- сравнение основных показателей – последний год с предыдущим и с первым годом периода обзора.
Реферат должен быть готов в субботу, максимум в воскресение утром...
P.S. В приложении находиться образец.
пишите стоимость и сроки
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