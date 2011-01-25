Реферат к 22 янв. к вечеру

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Завершен4 заявки191 просмотр

Тема

"Oбзop oбщехозяйственной кoнъюнктypы Гeрмaнии" (или Любoй Еврoпейской cтрaны нa выбoр)

c 1999 пo 2009 гг.

Важные моменты:

- данные в таблицах за 10 лет;

- сравнение основных показателей – последний год с предыдущим и с первым годом периода обзора.

Реферат должен быть готов в субботу, максимум в воскресение утром...

P.S. В приложении находиться образец.

пишите стоимость и сроки

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Продолжаем работать, всё ок)
И снова здравствуйте, мой дорогой друг, именно так хочется называть Станислава, ведь общение и работа с ним приносят один позитив

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад