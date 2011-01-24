Реферат Корпоративные финансы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки341 просмотр

Курс: 1

Предмет: Корпоративные финансы

Тема: любая проблема соц.сферы

Вид работы: реферат

Объём: 30стр

Требования: любая проблема соц.сферы

реферат 3 части:

1)современное состояние, указывающее текущую проблему,

2) источники финансирования,

3)перспективы развития, экспертное и личное мнение, программы.

Список литературы, введение, заключение, оглавление,15 источников: законодательство, учебная литература, периодическая печать.

НЕ ИНТЕРНЕТ!!!!

не меньше 30 стр

СРОК - 18.01.11

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

freyd
Антон 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Отличный фрилансер, всегда на связи, работа выполнена качественно и по теме. Рекомендую!
Было приятно с вами работать. Очень пунктуальный и ответственный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству:) Надеюсь на дальнейшую работу с вами.

Заявки фрилансеров

freyd
Антон 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
14 лет назад