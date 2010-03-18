Тема: Собственность на природные ресурсы от15 до20 листов Введение актуальность темы Основная часть Заключение Список литературы сноски обязательно оформление Гост проверка на плагиат обязательно ...
Реферат КСЕ
ТЕМА 1. НАУКА, ЕЕ СТРУКТУРА, ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РОЛЬ
В ОБЩЕСТВЕ
План
1.Понятие науки. Естествознание как раздел науки.
2.Структура и функции науки (объяснение, понимание, предсказание).
3.Различие естественных и гуманитарных наук. Специфика естественно-научного мышления. Две культуры: естественно-научная и гуманитарная.
4.Понятие метода и методологии:
а)общенаучные методы эмпирического познания (наблюдение, эксперимент, измерение);
б)общенаучные методы теоретического познания (абстрагирование, идеализация, мысленный эксперимент, формализация, индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия и моделирование).
5.Понятие теории, гипотезы, научного факта. Гипотетико-дедуктивный метод - основной метод построения современной науки.
6.Значение науки в эпоху НТР. Противоречия современной науки.
10 листов таим 12, 1 ночным интервалом
срок 10,03 до 17,00 мск СТРОГО
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