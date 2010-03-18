Реферат КСЕ

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Завершен2 заявки101 просмотр

ТЕМА 1. НАУКА, ЕЕ СТРУКТУРА, ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РОЛЬ

В ОБЩЕСТВЕ

План

1.Понятие науки. Естествознание как раздел науки.

2.Структура и функции науки (объяснение, понимание, предсказание).

3.Различие естественных и гуманитарных наук. Специфика естественно-научного мышления. Две культуры: естественно-научная и гуманитарная.

4.Понятие метода и методологии:

а)общенаучные методы эмпирического познания (наблюдение, эксперимент, измерение);

б)общенаучные методы теоретического познания (абстрагирование, идеализация, мысленный эксперимент, формализация, индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия и моделирование).

5.Понятие теории, гипотезы, научного факта. Гипотетико-дедуктивный метод - основной метод построения современной науки.

6.Значение науки в эпоху НТР. Противоречия современной науки.

10 листов таим 12, 1 ночным интервалом

срок 10,03 до 17,00 мск СТРОГО

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
Очережное сотрудничество только положительные эмоции 10 балов заслуженно. Сотруднечество продолжим.
Отличный заказчик, все абсолютно прозрачно, задание и оплата на высшем уровне. +100

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raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад