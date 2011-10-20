Реферат Методика воспитательной работы

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Завершен4 заявки170 просмотров

Необходимо расширенно ответить на следующие вопросы:

1. Раскройте содержание понятия "технология профессионально-педагогического общения".

2. Перечислите и опишите особенности воспитания учащихся учреждений начального профессионального образования.

3. Приведете конкретные примеры воспитания в кадетских корпусах России.

14 лет назад
s3group
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
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14 лет назад
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Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад