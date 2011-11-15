Реферат (мировая экономика)

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Завершен5 заявок234 просмотра

Тема: Виды торговой политики: свобода и протекционизм.

Объем: 20-22 стр.

Цена: 350 руб.

Подробности по заказу отправлю исполнителю

14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня
Грамотный, ответственный исполнитель. Работа выполнена в соответствии со всеми требованиями и сроками. Рекомендую!
Отличный работодатель. Все четко и понятно. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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