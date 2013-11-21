Реферат на тему Запорізька Січ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка206 просмотров

Сегодня нужен небольшой реферат на тему Запорізька Січ.

Пару страниц школьнику 7-й класс на украинском языке. Оригинальность не требуется.

11 лет назад
hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mimo_de_Janeiro
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо за качественную и быструю работу.Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо за интересную тему и моментальную оплату. Рад буду помочь в реализации других Ваших проектов

Заявки фрилансеров

Mimo_de_Janeiro
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад