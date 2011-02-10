Доброго времени суток Требуется написать курсовую работу по теме "Единая система контроля качества образовательного учреждения" Требования: 25-30 листов Не очень заморачивайтесь - нужна чисто формально (ну как обычно), однако относительно по теме ...
Реферат, нац. счетоводство
Реферат с практической частью.
Срок - 1 февраля.
Задание в файле.
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