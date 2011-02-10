Реферат, нац. счетоводство

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Завершен4 заявки176 просмотров

Реферат с практической частью.

Срок - 1 февраля.

Задание в файле.

Цена?

14 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sokolova_mariya
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 отзывов
14 лет назад
$15
1 день
Качественная работа, грамотно оформленная. Спасибо, буду рада сотрудничать в дальнейшем :)
Отличный заказчик, оплата своевременная, общение приятное! Спасибо Вам за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

sokolova_mariya
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 отзывов
14 лет назад