Реферат оптимизация налогообложения

$26
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Завершен3 заявки121 просмотр

Теоретический вопрос + задача, выделены в методичке.

Объем 15-20 страниц.

Срок - к 24 сентября, понедельник.

Задача желательно к 15-00 завтра, 21 сентября.

Оплата 800 руб.

13 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dafin
Мария 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$27
1 день
Сотрудничеством с Марией очень довольна: работу выполнила в срок, внесла необходимые корректировки по требованию преподавателя в полном объеме, в конечном итоге работу студенту зачли. Радует, что Мария всегда на связи, вежлива в общении и компетентна. Буду рада продолжить сотрудничество.
Выражаю благодарность Елене за возможность выполнения заказа с хорошим бюджетом. Очень понравилось корректное общение, моментальная оплата. Правда, пришлось внести некоторые коррективы в работу, Елена предоставила достаточное количество времени на исправления, что согласитесь важно, когда впереди ещё порядка 10 ожидающих своего часа заказов)) Рекомендую к сотрудничеству! Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

dafin
Мария 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад