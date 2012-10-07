Реферат оптимизация налогообложения

Сотрудничеством с Марией очень довольна: работу выполнила в срок, внесла необходимые корректировки по требованию преподавателя в полном объеме, в конечном итоге работу студенту зачли. Радует, что Мария всегда на связи, вежлива в общении и компетентна. Буду рада продолжить сотрудничество.