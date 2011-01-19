Реферат Организационное поведение

Предмет: Организационное поведение

Количество страниц: 15

Срoк сдачи: 19.01.2011

Вид работы: Реферат

Tип работы: Теоретическая с практикой

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:

1. Анализ и конструирование организации.

2. Управление организацией в условиях управления глобальной окружающей средой.

3. Применение «японской модели» в условиях реструктуризации российской организации.

4. Организационная культура как основа управления организационным поведением в фирме.

5. Развитие организационной этики в организации.

6. Персональное развитие в организации: аспекты карьеры работника.

7. Управление групповым поведением в организации.

8. Мотивация и результативность организации.

9. Стратегия и управление изменениями в организации.

10. Лидерство и руководство в управлении организацией: природа и функции.

11. Проектирование коммуникационных систем в организации.

12. Место и роль организационного конфликта в управлении организацией.

13. Управление конфликтом как функция руководства.

14. Структурные методы управления организационными конфликтами.

15. Управление организационным поведением в международном бизнесе.

16. Управление процессом нововведений в организации.

17. Способы управления стрессом на уровне личности и на уровне организации.

18. Профессиональная карьера и формирование организационного поведения.

19. Формирование и развитие у сотрудников культуры делового общения.

20. Формирование имиджа организации.

Требования к написанию реферата.

Реферат – это письменная аналитическая работа по одному из актуальных вопросов теории или практики организационной культуры. Слово «реферат» в переводе с латинского языка означает «пусть он доложит». Следовательно, реферат – это письменное изложение идей, концепций, точек зрения на основе самостоятельного анализа рекомендованных источников. Кроме того, написание реферата предполагает наличие авторских выводов по теме.

При написании реферата используется несколько источников: книг, статей, справочной литературы, Интернет-сайтов.

В тексте реферата раскрытие содержания основных концепций и цитирование источников сопровождается логическими авторскими связками.

План реферата должен иметь строгую логику изложения и смысловую завершенность. Реферат состоит из введения, основной части (1-3 параграфа), заключения, списка использованной литературы.

Во введении (1 – 1,5 стр.) раскрывается актуальность темы, ставятся цели и задачи исследования.

В основной части на основе изучения литературных источников отечественных и зарубежных авторов, а также статей из периодической печати и информации из Интернета рассматривается сущность изучаемой проблемы. Целесообразно приводить примеры из личной жизни и практики организаций и предприятий, в которых работает студент. Основная часть может состоять из одного или нескольких параграфов. В конце основной части должны быть выводы и обобщения.

В заключении формулируются основные обобщающие теоретические и практические выводы. Они должны отличаться краткостью и четкостью.

Список использованных источников и литературы является составной частью работы и должен соответствовать ГОСТ 7.1 (Библиографическое описание документа).

На все цитаты в тексте должны быть сноски.

Объем реферата должен составлять около 15 страниц компьютерного текста, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Доблаев В.Л. Организационное поведение: учебное пособие. - М.: ЗАО «Издательство «Дело и Сервис», 2006.

2. Одегов Ю.Г., Козлов В.В., Сидорова В.Н. Организационное поведение в структурно-логических схемах: Учебное пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007.

3. Кочарян. Организационное поведение. Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2007.

4. Организационное поведение: Учебник для вузов/Под ред. Г.Р.Латфуллина, О.Н.Громовой. – СПб.: Питер, 2004.

5. Дополнительная

6. Аширов Д.А. Организационное поведение. М.: Проспект, 2006.

7. Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р. Организационное поведение. Основы управления. Учебное пособие. М., ЮНИТИ, 2003.

8. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. М.: Экономист, 2006.

9. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное поведение: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000.

10. Лютенс Ф. Организационное поведение. Учебник. Пер с англ. М.: Инфра-М, 1999.

11. Молл Е.Г. Менеджмент: организационное поведение. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 1999.

12. Райгородский Д.Я. Организационное поведение. Хрестоматия. БАХРАХ-М, 2006.