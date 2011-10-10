Реферат. Основы научных исследований.

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Для рефератов по двум темам: "Совершенствование экономического механизма природопользования" и "Эффективность организационной структуры предприятия", для раздела "Приложения", необходимо сделать выписки из литературных источников. Подробнее в файле

14 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
4 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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